TSK Güreş Takımı, Askeri Olimpiyat Oyunları'na katılmak üzere yarın Çin'e hareket ediyor

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları, 16-28 Ekim tarihlerinde Çin'in Wuhan kentinde düzenlenecek.

13 Ekim’de birliklerine teslim olan milli güreşçilerimiz hem vatani görevlerini yapacak hem de Askeri Olimpiyat Oyunlarında güreşerek ülkemize altın madalya getirmek için ter dökecekler.

Genelkurmay Başkanlığı ve Güreş Federasyonunun koordineli çalışmalarını tamamlayan milliler 16 Ekim Çarşamba günü yola çıkacak.

TSK Güreş Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan güreşçiler şunlar:

Grekoromen: Rıza Kayaalp (130 kilo), Metehan Başar (87 kilo), Aslan Atem (77 kilo), Enes Başar (67 kilo)

Serbest stil: Taha Akgül (125 kilo), Fatih Yaşarlı (97 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo)

Her 4 yılda bir yapılan Askeri Olimpiyat Oyunlarına ortalama 140 ülke, 27 bin sporcu, antrenör ve idareci katılıyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ında yer aldığı TSK Güreş Milli Takım kafilesi 16 Ekim Çarşamba günü 14.15 uçağı ile Ankara’dan İstanbul’a, oradan da saat 23.15 uçağı ile Çin’e hareket edecek.

Musa Aydın: Güreşcilerimiz Mehmetçiklerimiz için güreşecek

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye’nin Suriye’de çok önemli bir operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

"Bizler Mehmetçiklerimizin her zaman yanındayız. Askerlerimiz Suriye’de ülkemizin güvenliği için canlarını feda ediyorlar. Güreşçilerimizde mindere tüm Mehmetçiklerimiz için çıkacak. Rakiplerini yenip altın madalyaları alıp asker selamı ile İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletecekler. Çin’e tüm sporcularımız bu duygularla gidiyor” dedi. Ülkemizi bu önemli günlerde minderde temsil edecek olan Asker güreşçilerimiz ise yaptıkları açıklamalarda bu ülke için her zaman canlarını feda etmeye hazır olduklarını belirterek “Mehmetçilerimiz sınır ötesinde bizler için çarpışıyor. Bizlerde herşeyimizle onların yanındayız. Eğer cepheye gitmemiz gerekirse gözümüzü kırpmadan bu ülke için cephede çarpışmaya razıyız. Çin’e bu duygularla gidiyoruz. Hepimizin tek amacı yüce Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal marşımızı okutmak.”

(TRT Spor)