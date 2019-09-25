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TRT Spor 2 test yayınına başladı

TRT Spor 2 test yayınına başladı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), spor yayıncılığında yeni bir dönem başlatıyor.

Tüm branşların sesi olacak TRT SPOR2 faaliyete geçiyor. Test yayınına başlayan yeni kanalın içeriği ve hedefleriyle ilgili açıklama yapan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, "Sporu bütün yönleri ile vatandaşlarımızla buluşturacak, toplumdaki spor kültürünü geliştirecek, sporun yaygınlaşmasını, hemen her yaştan insanımızla buluşturmayı sağlayacak yayınlar yapacak yeni bir kanala ihtiyaç oluğunu düşündük" değerlendirmesinde bulundu.

Eren, yeni kanal için TRT ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uzun süren titiz bir çalışma yaptığına vurgu yaparak, "Sonucunda Türk sporuna hizmet edecek, sporun futbol dışındaki tüm amatör ve profesyonel olimpik branşlarının yer alacağı yani sporun her rengini görebileceğimiz bir kanalı halkımız ile buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

İbrahim Eren, TRT'nin bir klasiği haline gelen Olimpiyat Oyunları'nın yeni adresinin de bundan sonra TRT SPOR2 olacağını belirtti.

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