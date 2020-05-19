Troy Deeney 'Ailem paradan daha önemli' dedi, idmanlara çıkmayı reddetti

Manchester City oyuncusu Raheem Sterling, Newcastle United'tan Danny Rose ve Watford'dan Troy Deeney de dahil olmak üzere bazı oyuncular geri dönme konusunda endişelerini dile getirdi. Kulüpler antrenmanlara başlama adına yeşil ışık yakarken, Troy Deeney bu karara tepki gösterdi.
5 aylık oğlunun nefes almakta problem yaşadığını belirten Deeney, "Bu hafta antrenmanlara başlayacağımız söylendi. Ben antrenmanlara katılmayacağımı kulübe ilettim. Bir kişini bile corona virüsü taşıması benim o virüsü eve götürmeme yeterli olacak. Oğlumu tehlikeye atmayacağım. Benden bunu isteyemezler" dedi.
Alınan tedbirler konusunda antrenman sonrası tesislerde kıyafetlerini değiştiremeyeceklerini belirten 31 yaşındaki futbolcu, "Aynı kirli kıyafetlerle eve gideceğiz. Oğlumun ve eşimin olduğu eve belki de virüs bulaşmış olan kıyafetlerle gireceğim. Ailemi korumak, kazanacağım paradan daha önemli" ifadelerini kullandı.
İngiltere'de Covid-19 salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmişti. Ülkede futbol sezonunun devam edip etmeyeceği konusunda karar verilmesi beklenirken, oyuncular bireysel antrenmanlara başlamıştı.
(Sabah)
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