  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Mart 2020 Cuma 08:44
  • |
  • 27 Mart 2020 Cuma 08:44

Trezeguet'den Beşiktaş için transfer açıklaması

Trezeguet'den Beşiktaş için transfer açıklaması

Paylaş

Beşiktaş'la adı anılan Trezeguet, Mısır basınına önemli açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu Beşiktaş iddialarına cevap verdi.

Son dönemde transferde ismi Beşiktaş'la geçen Trezeguet, Mısır basınına transfer konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Kasımpaşa'nın eski yıldızı, Aston Villa ile devam eden bir kontratı olduğunu aktararak, "Beşiktaş haberlerini okudum. Bilindiği üzere devam eden bir sözleşmem var. Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim. Ancak futbolda bazen gelişmeler hızlı oluyor" sözlerini kullandı ve transfere de açık kapı bıraktı.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Mısırlı futbolcu, "Hayalim Premier Lig'de oynamaktı. Şu anda rüyada gibiyim. Tüm gücümle bu duruma odaklandım" yorumunu yaptı.

Kasımpaşa'dan sezon başında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet geride kalan dönemde 31 resmi maçta forma giyerken 4 gol, 3 asiste imza attı.

(Sporx)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel kendisine kulüp arıyor

title

Trabzonspor'da pes etmeyen adam: Caleb Ekuban

title

Galatasaray'da ödemeler aksamayacak

Gaziantep FK'nin yıldızlarından 'evde kal' çağrısı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt planı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt planı

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt planı

Yönetim, anlaşma aşamasına geldiği Erol Bulut'un etrafını güçlü isimlerle doldurmayı planlıyor. Bu konuda Dirk Kuyt ismi ön plana çıktı. Feyenoord'un altyapısında hocalık yapan Hollandalı'ya teklif gitti: “Düşünmek için bana süre verin” dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim

TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim

Nihat Özdemir, “Hele bir 2 Nisan'ı görelim, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup şartları bir daha değerlendiririz. Şu anda olmayan şeyler üzerinden polemik ve kavga ortamı yaratmak yanlış” dedi.

Galatasaray'dan transfer sürprizi! Yıldız isim geri dönüyor...
Galatasaray'dan transfer sürprizi! Yıldız isim geri dönüyor...

Galatasaray'dan transfer sürprizi! Yıldız isim geri dönüyor...

Sarı-kırmızılılar, Leipzig'e 15 milyon euro'ya sattığı ve oradan da PSV'ye transfer olan Armindo Bruma'nın durumunu değerlendirdi.

Fenerbahçe ucuz yırtmış! Salgını sakatlık önledi...
Fenerbahçe ucuz yırtmış! Salgını sakatlık önledi...

Fenerbahçe ucuz yırtmış! Salgını sakatlık önledi...

Sarı-Lacivertliler'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun, sakatlığı nedeniyle fizyoterapist eşliğinde çalışan bir isim olduğu iddia ediliyor. Bu oyuncunun takımdan ayrı kalması, Fenerbahçe'de virüsün yayılmasını önledi.

Feghouli transferde kararını verdi! Ayrılıyor mu?
Feghouli transferde kararını verdi! Ayrılıyor mu?

Feghouli transferde kararını verdi! Ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri reddetti.

Beşiktaşlı taraftarlardan Talisca'ya geri dön baskısı
Beşiktaşlı taraftarlardan Talisca'ya geri dön baskısı

Beşiktaşlı taraftarlardan Talisca'ya geri dön baskısı

Beşiktaş taraftarı, Anderson Talisca'nın Instagram'dan yaptığı tüm paylaşımlara 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) yorumları yağdırıyor.

Galatasaraylı futbolculara yönetimden müjde
Galatasaraylı futbolculara yönetimden müjde

Galatasaraylı futbolculara yönetimden müjde

Koronavirüs nedeniyle lige ara verilse de Galatasaray yönetimi futbolcuların ödemelerini aksatmayacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.