Trezeguet'den Beşiktaş için transfer açıklaması

Son dönemde transferde ismi Beşiktaş'la geçen Trezeguet, Mısır basınına transfer konusunda önemli açıklamalar yaptı.
Kasımpaşa'nın eski yıldızı, Aston Villa ile devam eden bir kontratı olduğunu aktararak, "Beşiktaş haberlerini okudum. Bilindiği üzere devam eden bir sözleşmem var. Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim. Ancak futbolda bazen gelişmeler hızlı oluyor" sözlerini kullandı ve transfere de açık kapı bıraktı.
"HAYALİM GERÇEK OLDU"
Mısırlı futbolcu, "Hayalim Premier Lig'de oynamaktı. Şu anda rüyada gibiyim. Tüm gücümle bu duruma odaklandım" yorumunu yaptı.
Kasımpaşa'dan sezon başında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet geride kalan dönemde 31 resmi maçta forma giyerken 4 gol, 3 asiste imza attı.
(Sporx)
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