Trezeguet istenmiyor

AKŞAM
Listenin ilk sırasında Aston Villa’nın Mısırlı yıldızı Trezeguet bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için İngiliz ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasına gelindi. İngiliz basını Mısırlı oyuncunun Beşiktaş’a gitme planlarına Aston Villa taraftarının da onay verdiğini yazdı. 25 yaşındaki oyuncunun Aston Villa ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ada ekibi Trezeguet için Kasımpaşa’ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Mısırlı, bu sezon İngiliz ekibinin formasını 31 maçta forma giydi. Sahada bin 699 dakika sahada kalan Trezeguet 4 gol, 3 asistlik performans sergileyerek takımına katkı sağladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çktığını açıkladı.
Ahmet Nur Çebi, “Son 5 yılda yurt dışında en çok puan toplayan takım Avrupa'ya gitsin” önerisi getirdi. AKŞAM'ın yaptığı araştırmaya göre son 5 yılda en çok puanı Kartal topladı.
Beşiktaş, sağ bek transferinde hızlı davrandı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Antalyaspor'un milli yıldızı Nazım Sangare'yi kadrosuna katmasını bildi.
Obi Mikel'in ayrılığı sonrası orta saha transferi için çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da adaylardan biri de Frank Boya. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, savaşçı kimliğiyle ön plana çıkan 23 yaşındaki ön liberoyu uzun süredir takipte.
“Eğer antrenmana başlama süresiyle maçların arası kısa olursa kas sakatlıkları artabilir. Şu durumda yapılan antrenmanlar fitness düzeyinin ötesine yani performans düzeyine çıkmamaktadır. Bu dönemde fizik kondisyon düşer. En iyi kondisyon maçta kazanılır.“
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Genç ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli kulüp, Atletico Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi. Fenerbahçe, oyun stili Griezmann'a benzetilen Rodrigo Riquelme'yi kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden hız verdi. Siyah beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Elneny'nin ayrılması ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktai, Freiburg'dan Janik Haberer'i kadrosuna katmak istiyor.