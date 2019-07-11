Aston Villa, Trezeguet için Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro'luk teklif sundu

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Özellikle Galatasaray’ın 1 yıldır peşinden koştuğu, hatta Kasımpaşa ile masaya oturmasına rağmen anlaşamadığı Mısırlı yıldız Trezeguet ‘kankasının’ yanına gidiyor.

Geçtiğimiz sezon Championship’te Play-Off finali oynayan ve Derby County’i 2-1 yenerek Premier Lig’e katılmaya hak kazanan Aston Villa, Trezeguet için 10 milyon euro’yu gözden çıkarırken yıldız futbolcunun kariyerine İngiltere'de devam etmek için Kasımpaşa yönetiminden izin istediği öğrenildi.

Ocak ayında takımdan ayrılmayı kafasına koyan ve kadro dışı kalmayı bile göze alan 24 yaşındaki orta sahanın Aston Villa’da oynayan vatandaşı Ahmed Elmohamady’nin yanına gitmek istediği belirtilirken, İngiliz ekibin transfere şu ana kadar 95 milyon Euro harcadığı ve Trezeguet için de Kasımpaşa’ya 10 milyon Euro ödeyeceği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 38 maça çıkan milli futbolcu 9 gol 10 asist yapmayı başarmıştı.

TREZEGUET KİMDİR?

Kasımpaşa’da gösterdiği performansla Galatasaray, Fenerbahçe gibi Süper Lig devlerini ve Avrupa’nın birçok kulübünü peşine takan Trezeguet kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide forma giyiyor? Detaylar haberimizde…

Mısırlı futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan ya da bilinin adıyla Trezeguet, 1 Ekim 1994 tarihinde Mısır'ın Kafr el-Sheikh şehrinde dünyaya geldi.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında Al Ahly kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Anderlecht, Mouscron, Kasımpaşa kulüplerinde oynadı.

2017-2018 sezonunun başında kiralık olarak Kasımpaşa’ya katılan oyuncunun bonservisi 2018-2019 sezonun başında Kasımpaşa tarafından 2 Milyon Euro bedelle alındı.