'Transferleri Koç yaptı'

Damien Comolli: “Başkan, benim ve hocanın bilgisi olmadan transferler yaptı. Kulübe ayırdığı zaman ve harcadığı paradan dolayı bu kararına saygı duydum. Ancak bu durum beni rahatsız etti.”

AKŞAM

FENERBAHÇE’NİN eski Sportif Direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu... The Athletic’e açıklamalarda bulunan Fransız futbol adamı, Başkan Ali Koç’u hedef aldı. Başarısızlığın sebebini de takım içindeki negatif havaya bağlayan Comolli, “Bu beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşadım. Finansal olumsuzluklara rağmen iyi bir yaz transfer dönemi geçirdik. Bence Fenerbahçe ligdeki en iyi kadroya sahipti” diye konuştu.

EN İYİ OYUNCULAR F.BAHÇE’DE

Son dönemde yapılan transferlerle ilgili de konuşan Comolli, “Ligdeki en iyi oyuncular Fenerbahçe’deydi. Ancak bazı şeyler ters gidiyordu. Başkan Ali Koç, benim ve hocanın bilgisi olmadan transferler yaptı. Yani bilmediğimiz bir oyuncuyla imza atmaya karar verdi. Kulübe ayırdığı zaman ve harcadığı paradan dolayı bu kararına saygı duydum. Sonuçta kendisi kulübün başkanı ve ne yapmak istiyorsa onu yapabilir. Ancak bu durum beni rahatsız etti ve beni istifa kararına iten de bu oldu” ifadelerini kullandı.

TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIĞI GÖREMEDİM

Sarı-Lacivertli Kulüpten ayrılış sürecine de değinen Comolli, “F.Bahçe’de geçirdiğim 18-19 aylık süreci birkaç cümlede özetlemek çok zor. Önümde iki seçenek vardı. Ya kalıp neler olacağına bakacaktım ya da istifa edecektim. Daha önce de istifa etmek istedim ancak yönetim bunu kabul etmedi. Ancak artık dayanamıyordum. Tünelin ucundaki ışığı göremiyordum. Daha önce hayatımda yapmadığım bir şey yaptım ve tweet attım. Bu açıklamadan sonra gitmemi kabul ettiler” dedi.

SORUN AYEW VE SLiMANi DEĞiLDi

COMOLLİ, “En büyük transferlerimizden ikisi Ayew ve Slimani oldu. Kariyerimde ilk kez böyle bir şey gördüm. Bu transferleri çok büyük bir başarısızlık olarak nitelendirdiler. Ben, ‘Bunlar iyi futbolcular, başarılı olamıyorlarsa takım içerisinde sorun var demektir’ dedim. Ayew, Swansea’de 13 gol atıp, 5 asist yaptı. Fenerbahçe’de 5 asist bile yapamamıştı. Slimani, Fransa Ligi’nde fırtına gibi esti” dedi.

VEDAT’I ADA’DAN iSTiYORLAR

VEDAT Muriqi hakkında da konuşan Comolli, “Vedat Muriqi’de Premier Lig oyuncusu olacak her özellik var. Onun gelişimi ve ilerleyişi gerçekten dikkat çekici. Ben onu her zaman Olivier Giroud’yla kıyaslıyorum. Muriqi belki Manchester City ve Liverpool seviyeleri için hazır değil ama Premier Lig’in geri kalan tüm takımlarında forma giyebilir. Kosova – İngiltere maçında Keane ve Maguire’yi parçalarına ayırdı” dedi.