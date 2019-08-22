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  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:00
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  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:00

Transferdeki açığı Yunus kapatacak

Transferdeki açığı Yunus kapatacak

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G.Saray, 2.9 milyon euroluk bütçe açığını kapatmak için Yunus Akgün ve Linnes’ten birini satmaya çalışıyor.

AKŞAM

İTALYAN basını, yıldız oyuncular transfer eden G.Saray’ın bütçe açığını kapatmak için Yunus Akgün’ü Lazio’ya satacağını öne sürdü. Daha önce İtalyan ekibi 3 milyon euroluk bir teklifte bulunmuş ancak Galatasaray bunu kabul etmemişti. İtalyan basını bütçe sorunu yaşayan Galatasaray’ın şimdi daha toleranslı davrandığını da iddia etti. G.Saray’ın denk bütçe için 2.9 milyon euroluk satış yapması gerekiyor. Sarı-Kırmızılı takımın gönderebileceği oyunculardan biri de Rus kulüplerinin radarında olan Martin Linnes.

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Transferdeki açığı Yunus kapatacak
Transferdeki açığı Yunus kapatacak

Transferdeki açığı Yunus kapatacak

G.Saray, 2.9 milyon euroluk bütçe açığını kapatmak için Yunus Akgün ve Linnes’ten birini satmaya çalışıyor.

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