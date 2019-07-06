Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Transferde son 20 yılın en sessiz Beşiktaş'ı

Transferde son 20 yılın en sessiz Beşiktaş'ı

Transferde son 20 yılın en sessiz Beşiktaş'ı

Beşiktaş, ezeli rakipleri hareketli bir transfer dönemi geçirirken sadece bir oyuncuda mutlu sona ulaştı. Zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle Ljajic'in bonservisini mecburen alan siyah-beyazlıların biten tek transferi Tyler Boyd oldu.

Süper Lig'de 2019-20 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlarken aradan geçen 19 günlük süreçte Galatasaray 6, Fenerbahçe de 4 oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Transferde son 20 yılın en sessiz sezonunu yaşayan Beşiktaş ise zorunlu satın alma opsiyonu olan Adem Ljajic'in bonservisini aldı. Siyah-beyazlılar, Guimaraes ile de Tyler Boyd için 2.4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Ljajic sayılmazsa Yeni Zelanda asıllı ABD'li yıldız, Kara Kartal'ın bitirdiği tek transfer oldu.

BEDELSİZ OYUNCULAR REVAÇTA

Ekonomik sorunlar nedeniyle Süper Lig takımları genelde bedelsiz oyunculara yönelirken Galatasaray 6 transferin 4'ünü bonservisi olmayan oyunculardan seçti. 

Cimbom'un kasasından sadece Luyindama için 5 milyon Euro ve Ozornwafor için 300 bin Euro bonservis bedeli çıktı. Fenerbahçe ise kadrosuna kattığı 4 oyuncundan bir tek Allahyar'a 750 bin Euro ödedi.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Game of Thrones'un yıldızı Sansa Stark evlendi!
Gülşen'den hayranlarına unutulmaz gece
Sevgilisine rakip oluyor 
Eylülde düğün var
Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı!
<p><strong>Sosyal medyaya ilk ne zaman giriş yaptınız?</strong></p> <p>Twitter’ın ilk çıktığı dön

´Şahangiller´in Emrah´ı anlattı: Youtube´a nasıl başladı? Youtube´da Nasıl Para Kazanılır?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türklerin dünyayı şaşırtan icatları

Doğa ile iç içe yaşayan insanlar