Transferde Sivasspor bombayı patlatıyor! Başakşehir aradan çekilirse...

Şampiyon olmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen Sivasspor Fejsa'yı transfer etmek istiyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Bu sezon şampiyonluk sevinci yaşamak için elindeki iki yıldızını (Mert Hakan – Emre Kılınç) bırakmayan ve kadrosuna güçlü takviyeler yapmak için harekete geçen Sivasspor, Benfica ile bağlarını koparan Fejsa’yı transfer etmek istiyor.

SİVASSPOR FEJSA TEKLİFİNİ YAPTI

Geçtiğimiz günlerde ‘Mutlaka 3-4 takviye yapmamız gerekiyor, bunun için de çalışıyoruz’ açıklamaları yapan Rıza Çalımbay’ın Fejsa’ya son derece sıcak baktığı anlaşılırken, 31 yaşındaki orta sahanın bedavaya gelme şansının bir hayli fazla olduğu belirtildi. Sırp yıldıza yarım sezon için 600 bin Euro teklif eden Sivasspor’un Fejsa’dan yanıt beklediği kaydedilirken, transferde Başakşehir’in de devrede olduğu bildirildi.

BAŞAKŞEHİR DÜŞÜNÜYOR

Orta sahada Mehmet Topal – Azibuike dışında Mahmut Tekdemir ve Gökhan İnler’den beklenen verimi alamayan Okan Buruk’un Fejsa’yı ciddi olarak düşündüğü iddia edilirken, transferde her an sürpriz gelişmelerin olabileceği öğrenildi. Bu sezon 5 maçta forma giyen Fejsa 23 kez milli takımda görev aldı.