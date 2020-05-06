Transferde ipler gerildi: İhtimal yok!

DG Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal, ismi Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan DG Sivasspor'un İdari Menajeri Oray Baykal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Zor bir karardı. Ülkenin geçirdiği zorlu sürç hepimizi yordu ancak biz futbolu özledik. Bir an önce sahaya inip bu ligi bitirmek istiyoruz ancak ortada gerçekler de var. TFF'nin açıkladığı kararlar çerçevesinde hazırlıklarımızı yapacağız. Başkanın açıklamasından 10 farklı senaryo olduğunu anladık. Deplasmanlara gitmek çok zor çünkü uçakların durumu belli değil. İyileşme sürecinde alınan kararlarla birlikte biz de sizinle beraber öğreneceğiz kararları. Çok olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Bu kararlara saygı duyarak oynayacağız çünkü yapacağımız başka bir şey yok."

TESCİL KARARINDAN KİMSE MEMNUN OLMAZ!



Tescil senaryosunun kimseyi mutlu etmeyeceğini belirten DG Sivasspor İdari Menajeri şunları söyledi:

"Avrupa'daki federasyonlar erken karar verdiler. Diğer ülkeler de kararlarını revize edebilir. Burada bir tescil kararının haksızlık olacağını düşünüyorum. Tescil senaryosundan kimse memnun olmaz. Burada en doğru karar bu maçların oynanması. En doğru karar oynamak ancak bütün koşullar sağlandığı takdirde."

MERT HAKAN'IN GALATASARAY'LA ANLAŞMA İHTİMALİ YOK!



İsimleri Galatasaray'la anılan Mert Hakan ve Emre Kılınç için de konuşan Oray Baykal şunları söyledi:

"Mert Hakan'ın Galatasaray'la anlaşma ihtimali yok. Bu etik olarak doğru değil. Biz şampiyon olursak oyuncular bizimle devam edebilir. Bu oyuncuların tek istedikleri ligi en iyi yerde bitirmek. Biz oyunculara bunları soruyoruz. Yok öyle bir şey demekten kendileri sıkıldılar. TFF kurallarında bu yazılı. Oyuncular sözleşmeleri bitmeden anlaşma yapamazlar. Oyuncularımızın motivasyonunda bir eksilme yok. Milli Takım hedefleri var. Oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar." (Ajansspor)