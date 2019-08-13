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aksam.com.tr
  • 13 Ağustos 2019 Salı 12:13
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  • 13 Ağustos 2019 Salı 12:36

Transferde ilk hedefleri Mitroglou

Transferde ilk hedefleri Mitroglou

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Serie A ekiplerinden Lecce'nin, Galatasaray'ın Yunan forveti Kostas Mitroglou'nun transfer listesinin başına aldığı belirtildi.

Serie A ekibi Lecce, Galatasaray'ın yollarını ayırmayı planladığı belirtilen Kostas Mitroglou'nun transferi için kolları sıvadı.
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İtalya basınından Corriere dello Sprot'ta yer alan habere göre; Lecce, bonservisi Marsilya'da bulunan Mitroglou'nu transfer listesinin ilk sırasına aldı.

Haberde; Serie A ekibinin, bu transferi en kısa sürede bitirmek istediği ve Marsilya ile temasa geçmeye hazırlandığı belirtildi. Udinese ve SPAL'ın da Yunan golcüyle ilgilendiği kaydedildi.

ADEBAYOR LİSTE DIŞINDA

Ayrıca Lecce yönetiminin, Başakşehir ile sözleşmesi biten Emmanuel Adebayor için bir girişiminin olmadığı vurgulandı.

(Sporx)

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