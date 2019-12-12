Transferde büyük fiyasko! Galatasaray'ı bitiren tablo

TM Dijital Haber Merkezi

10. ayda oynanan ve 0-0 sona eren Gençlerbirliği deplasmanından sonra sürekli olarak Ocak ayını işaret eden Fatih Terim’in kadroda köklü değişikliklere gideceği bilinirken, tecrübeli teknik adamın yapacağı dokunuşlar şimdiden merak konusu olmaya başladı.

LUYİNDAMA SAKATLANDI BELHANDA GİTMİYOR UEFA SATMADAN ALAMAZSIN DİYOR

Luyindama’nın ağır sakatlığı, Belhanda’nın ‘1,5 yıl daha buradayım’ mesajı Galatasaray’ın elini kolunu bağlarken, takımda genelde 33 yaşını geçmiş futbolcuların çokluğu yeni bir kadro mühendisliği planını sekteye uğratıyor. Yaz ayı transfer döneminde yapılan hamlelerin çoğunun başarısız olduğu gözlemlenirken, tüm bunların üzerine scout ekibinin hatalı tercihleri ve efektif oyuncu seçimlerinde yapılan yanlışlar Galatasaray’ı ligde ve Şampiyonlar Ligi istatistiklerinde hüsrana uğrattı.

İşte Galatasaray’ın kadro yapılanmasında yapılan bazı yanlışlar…

1- Yaş problemi

Nagatomo: 33

Mariano: 33

Babel: 33

Donk: 33

Falcao: 33

Selçuk İnan: 34

Adem Büyük: 33

2- Transfer edilen futbolculardan sadece Lemina’nın dikkat çekmesi

1- N’Zonzi

2- Seri

3- Lemina

4- Emre Mor

5- Andone

6- Babel

7- Falcao

3- Transfer edilen yerli oyuncuların katkı sağlayamaması

1- Jimmy Durmaz

2- Şener Özbayraklı

3- Taylan Antalyalı

4- Adem Büyük

Bu analizin dışında Feghouli, Marcao ve Belhanda’nın bir türlü toparlanamaması, yerli futbolcu alternatiflerinin Galatasaray’da oynama kapasitesinde görünmemesi ( Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ) Fatih Terim, teknik heyet ve scout ekibi üzerinde bir hayli baskı yarattığı biliniyor.