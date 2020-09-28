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aksam.com.tr
  • 28 Eylül 2020 Pazartesi 10:37
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Transfer söylentileri Edin Visca'nın performansını olumsuz etkiledi

Transfer söylentileri Edin Visca'nın performansını olumsuz etkiledi

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Geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftasındaki tüm maçlarda 90 dakika forma giyen Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca, 2020-2021 sezonuna ise kötü başladı. Alışılmış performansından uzak olduğu gözlenen Visca, 3 maçın sadece 1'inde 90 dakika sahada kalabildi.

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan, UEFA Avrupa Ligi’nde de son 16 turuna kalma başarısı gösteren Başakşehir, yeni sezona ise beklentilerin oldukça gerisinde başladı. İlk üç maçında Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük’e 2-0’lık skorlarla mağlup olan turuncu-lacivertliler, henüz gol sevinci de yaşamadı. Geçtiğimiz sezon Başakşehir’in attığı 65 golün 35’ini kaydeden Demba Ba, Crivelli ve Visca üçlüsünün ligin ilk üç haftasındaki etkisiz performansı da bunda en büyük etken oldu.

VİSCA’YA NAZAR DEĞDİ

Turuncu-lacivertli takıma transfer olduğu 2011-2012’den itibaren performansını sürekli arttıran ve her dönem Başakşehir’in kilit oyuncusu olarak ön plana çıkan Visca, içinde bulunduğumuz sezonun ilk üç haftasında ise bundan oldukça uzak kaldı. Şampiyonlukta ve Avrupa’da elde edilen başarıda önemli pay sahibi olan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftasındaki her maçta 90 dakika sahada kalarak Okan Buruk’un vazgeçilmezi olmuştu. Bosna-Hersekli futbolcu, söz konusu süreçte skora ilk katkısını da üçüncü haftada turuncu-lacivertlilerin Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ettiği mücadelede takımının tek golünü atarak yapmıştı.

2020-2021 sezonuna baktığımızda ise Edin Visca için işler tersine dönmüş durumda. Hatayaspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçlarında oyunda varlığını çok fazla hissettiremeyen 30 yaşındaki futbolcu, sadece Hatay karşısında 90 dakikayı tamamlayabildi. Visca, Galatasaray karşılaşmasında 81, Karagümrük müsabakasında ise 72. dakikada oyundan alındı.

Edin, en son 2017-2018 sezonunun ilk haftasında Bursaspor maçında 72. dakikada kenara geldi. Turuncu-lacivertli futbolcu, bu süre zarfına kadar oyunda olduğu zamanlarda en erken 74’te değişiklik yaşamıştı.

Visca’nın, 13 gol ve 12 asistle tamamladığı geride kalan sezonun 18. haftasında Yeni Malatyaspor’a karşı 76’da, 25. haftada Göztepe maçında 86’da, 29. haftada Galatasaray, 33. haftada da Kayserispor karşılaşmalarında 85’te yedek kulübesinin yolunu tutmuştu.

Başarılı futbolcunun şampiyonluk yaşadığı dönemde kaçırdığı tek mücadele ise cezalı olduğu 30. haftadaki Antalyaspor maçıydı.

2018-2019’DA 1 KEZ KENARA GELDİ

Tecrübeli oyuncu, 2018-2019 sezonunda 6. haftadaki Bursaspor karşılaşmasında 79. dakikada yerini Kerim Frei’a bıraktı. Bu değişiklik, Visca’nın o sezon kenara geldiği tek maç olarak dikkat çekiyor. Bosna-Hersekli, geriye kalan maçlarda 90 dakika görev almayı başarmıştı.

İlk üç haftada 1 gol, 2 asistle oynayan Visca, sezonu da 13 gol, 14 asistle tamamladı.

TRANSFER SÖYLENTİLERİ ARTTI

Turuncu-lacivertli forma altında 10. sezonuna giren ve bu serüvenini Süper Lig şampiyonluğuyla taçlandıran Edin Visca, her sezon olduğu gibi yine birçok takımın radarında. 30 yaşındaki futbolcu için gelen tekliflere Başakşehir yönetimi, istenilen bonservis seviyesine ulaşılamamasından dolayı sıcak bakmıyor. Ancak Visca’nın artık yeni bir sayfa açmak istediği ve bunun da performansına yansıdığı da konuşulanlar arasında.

5 Ekim Pazartesi günü sona erecek transfer dönemine kadar yetenekli oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı da merak konusu.

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