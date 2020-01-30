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  • Transfer sezonu ne zaman bitecek, hangi tarihte? İşte ara transfer sezonu bitiş tarihi..
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 14:33
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  • 30 Ocak 2020 Perşembe 14:33

Transfer sezonu ne zaman bitecek, hangi tarihte? İşte ara transfer sezonu bitiş tarihi..

Transfer sezonu ne zaman bitecek, hangi tarihte" İşte ara transfer sezonu bitiş tarihi..

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Transfer sezonu ne zaman bitecek, hangi tarihte? sorusunun yanıtı arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Ara transfer sezonunda takımlar eksik olduklarını düşündükleri bölgelere takviyeler yapıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklama ile ara transfer sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurdu. Transfer sezonu ne zaman bitecek, hangi tarihte? diye merak edenler için işte ara transfer sezonu bitiş tarihi..

 

Transfer sezonu ne zaman bitecek, hangi tarihte? sorusunun yanıtı spor severler tarafından merak ediliyor. Futbol kulüpleri kadrolarındaki eksiklikleri tamamlamak için takviye çalışmaları aralıksız devam ediyor. Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi için geri sayım başladı. Transfer sezonu ne zaman bitecek, hangi tarihte? sorusunun yanıtı haberimizde..

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek. takımlar, anlaştıkları futbolcularla yarın saat 18.00'e kadar sözleşme imzalayabilecek.

2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

OYUNCU TESCİLİ NASIL OLACAK?

Süper Lig takımları, 28 futbolcuya A Takım Listesi'nde yer verebilirken mevcut kurallara göre bu isimlerden en az 14 tanesinin Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunun bulunması gerekiyor.

Takımlar, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadroya katılan futbolcuları, karşılaşmalardan 24 saat öncesine kadar A Takım Listesi'ne dahil edebilecek. Ayrıca kulüplerin ara transfer döneminin sona ermesini takip eden iki gün içerisinde sezonun sonuna kadar geçerli olacak A Takım Listesi'ni TFF'ye ibraz edilmesi zorunlu olacak.

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