Transfer sezonu ne zaman açılacak? 2020 Transfer sezonu ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Süper Lig’de 2020 transfer sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Destekledikleri takımın transfer haberlerini bekleyen taraftarlar ‘2020 Transfer sezonu ne zaman başlıyor ve bitiyor?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Spor Toto Süper Lig 2019 2020 sezonu 16 Ağustos tarihinde oynanan ilk maçlarla başladı ve 27 Ocak tarihinde oynanan 17. hafta maçları sonrasında devre arasına girdi. Takımlar ilk yarıda eksik gördükleri mevkilere takviye oyuncular alacak. Futbolseverlerin merak ettiği ‘Transfer sezonu ne zaman açılacak?’ sorusunun yanıtı haberimizde

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN AÇILACAK?

Spor Toto Süper Lig’in 2019 2020 sezonu 16 Ağustos’ta oynanan ilk maçlarla başladı ve 27 Ocak’ta oynanan 17. hafta maçları sonrası devre arasına girdi. 17 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek 2020 sezonu için birinci transfer sezonu 17 Haziran’da başlamış 2 Eylül’de sona ermişti. Futbolseverlerin merak ettiği ‘ara transfer’ sezonu 4 Ocak 2020 tarihinde başlayacak. Kulüpler, ara transfer döneminde eksik gördükleri mevkilere takviyeler yapacak ve ikinci yarıda daha iyi performans göstermeye çalışacaklar.

2020 ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

4 Ocak’ta başlayan ara transfer sezonu 31 Ocak’ta sona erecek.