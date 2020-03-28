Transfer sezonu için flaş öneri: 'Takas şeklinde yapılsın'

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, corona virüs nedeniyle mali kriz yaşayacak kulüplerin NBA'deki gibi bonservis bedeli ödemeden takas yöntemiyle transferler yapmaya başlamaya mecbur kalacağını açıkladı.

Corona virüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında spor kulüpleri maddi anlamda zor günler geçiriyor. Hastalığın atlatılması sonrasında gerçekleşebilecek senaryolar da gündem olmaya devam ediyor. Transfer sezonu ile ilgili en ilginç öneri Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'den geldi.

Paratici, açıklamalarında corona virüs nedeniyle mali kriz yaşayacak kulüplerin NBA'deki gibi bonservis bedeli ödemeden takas yöntemiyle transferler yapmaya başlamaya mecbur kalacağını ifade etti. UEFA'nın ve FIFA'nın tüm kulüpler nezdinde ne karar vereceği merakla beklenirken, Paratici'nin bu uygulama teklifi kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Uygulama değişebilir

NBA'de bilindiği üzere kulüplerin belli bütçeleri var ve denk sözleşme koşullarına sahip oyuncuları zarar ya da kar elde etmek kulübün insiyatifinde olarak oyuncuları takas edebiliyorlar. NBA'deki yöntem belki futbolda daha da geliştirilebilir. Bunun nedeni ise NBA'de oyuncuların takasta söz hakkı yok. Futbolda bu tarz bir yöntemde oyuncuları saf dışı bırakmak mümkün değil gibi gözüküyor.

(Fanatik)