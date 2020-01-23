'Transfer mümkün değil'

Tahkim Kurulu, F.Bahçe’nin harcama limitini 16 milyon TL yükseltti. Ancak, Sarı-Lacivertli kulüp, bu artışa rağmen transfer yapılmasının mümkün olmadığını açıkladı. Formül oyuncu satışı.

AKŞAM

TAHKİM Kurulu, Fenerbahçe’nin harcama limitlerine yönelik itirazını karara bağladı. Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16.000.000 TL’lik kısmının, gerekçesi kararda açıklanacağı üzere harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

FENER’DE BAZI İSİMLER GİDECEK

F.Bahçe ise Tahkim’in kararının arından, “Harcama limitimiz 16 milyon TL’lik artışla 273.453.708,- TL’ye yükselmişse de, bu rakam Kulübümüzün haklı talebi olan 332.769.635- TL’den çok uzaktır. Kulübümüzün transfer ve benzeri konularda yatırım yapabilmesi için gerekli manevra alanı mevcut duruma göre mümkün kılınmamaktadır” açıklamasını yaptı. Ancak, F.Bahçe bazı oyuncuları göndererek tahtayı açacak ve Falette ile Rodriguez’i takıma kazandıracak.