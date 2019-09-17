Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7098
  • 6,3226
  • 275.596
  • 101447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Transfer döneminde en çok konuşulan kulüp Galatasaray

Transfer döneminde en çok konuşulan kulüp Galatasaray

Transfer döneminde en çok konuşulan kulüp Galatasaray

Sosyal CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adbaint'in hazırladığı rapora göre, Süper Lig yaz transfer döneminde sosyal medyada en çok konuşulan kulüp Galatasaray oldu.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 1. transfer ve tescil döneminde sosyal medyada en fazla konuşulan kulüp Galatasaray oldu.

Sosyal CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adbaint'in The Brand Age Dergisi için hazırladığı rapora göre, transfer döneminde 940 bin 86 kezle Galatasaray'dan bahsedildi. Bu alanda zirvede olan sarı-kırmızılıları, Fenerbahçe 323 bin 536, Beşiktaş 129 bin 984 ve Trabzonspor ise 121 bin 680 etkileşimle izledi.

Galatasaray'ın transfer ettiği Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, sosyal medyada 2 milyonun üzerine paylaşım alarak zirvede yer aldı. Falcao'dan sonra en fazla konuşulan transfer ise Galatasaray'ın diğer transferleri Michael Seri, Ryan Babel ile Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu Luiz Gustavo oldu.

Sosyal medyada en çok açılan konu başlığı ise Galatasaray ve Falcao'nun olması dikkati çekti.

Transfer dönemi boyunca sosyal medyada 551 bin 513 kullanıcı 4 milyon 654 bin 719 paylaşım yaptı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ahmet Kural Çağla'ya bakıyor
Yaşar İpek ile Yağmur Sarnıç yasak aşk mı yaşıyor?
Ünlü çiftten hayranlarını heyecanlandıran açıklama
Sen Anlat Karadeniz'den ayrılmıştı... Yeni adresi belli oldu
Miray ve Aras arasındaki gerçek şoke etti!
<p>Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Necmettin Bor, 10 yıl önce bahçesine bir me

Bu Meyvenin Adını Kimse Bilmiyor!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Göbeklitepe'ye rakip çıktı! Heyecanlandıran keşif

'Ev'lenen çifte 67 bin TL katkı