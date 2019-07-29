Transfer atışması!

Yanal, takviyelerin Audi Cup’a yetişmesini bekliyordu, Başkan Koç’tan, “Bahane yok” söylemi geldi, sakatlıklar da gerilimin tuzu biberi oldu. Başkan, 10-15 günde transferi bitirmek için düğmeye bastı.

AKŞAM

F.BAHÇE’DE bazı transferlerin yetişmemesi, soğuk rüzgarların yeniden ortaya çıkmasına neden oldu. Teknik Direktör Yanal ve Yönetim, Audi Cup’a hazır bir kadroyla gidilmesi yönünde planlarını yapmıştı, ancak aksamalar yaşandı. H.Berlin yenilgisinin ardından Yanal, sakatlardan ve yetişmeyen takviyelerden dolayı memnuniyetsizliğini dile getirmişti. Başkan Koç da divandan, “Kadro iyi, bahane yok” cevabı yollamıştı.

KADROYU OLUŞTURACAK

Stoper için Kolarov, Kjaer, ön libero için de Luiz Gustavo, Mahmut Tekdemir, Fejsa gibi oyuncular konuşuluyordu, fakat 2 ana hat yetişmedi. Ayrıca forvette de Muriç alternatifsiz gözüküyor. Genç Allahyar ve Frey’e de pek umut bağlanmıyor. Ancak Başkan Ali Koç’un, Ersun Yanal’a karşı hala soğuk olduğu yüksek sesle olmasa da konuşuluyor. Başkan Ali Koç, lig başlamadan takviyelerin yetişmesi için bizzat devrede olacak, Yanal’a kadroyu teslim edip, beklemeye geçecek