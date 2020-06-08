Transfer 7 Temmuz'da

RMC'de yer alan habere göre; FIFA, yaz transfer penceresinin tüm ülkelerde değişmesi nedeniyle farklı bir tarih tavsiyesinde bulunacak.

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Buna göre, her lig 2019-20 sezonunun bitime 4 hafta kala transfer penceresini açabilecek ancak yapılan sözleşmeler 2020-21 sezonu için geçerli olacak.

Süper Lig’de sondan dördüncü hafta 7 Temmuz’da oynanmaya başlayacak. FIFA, Türkiye’ye 7 Temmuz’dan itibaren transferi açma konusunda izin verecek. Transfer dönemi 1 Ekim’e kadar devam edecek.