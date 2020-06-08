Transfer 7 Temmuz'da

AKŞAM
Buna göre, her lig 2019-20 sezonunun bitime 4 hafta kala transfer penceresini açabilecek ancak yapılan sözleşmeler 2020-21 sezonu için geçerli olacak.
Süper Lig’de sondan dördüncü hafta 7 Temmuz’da oynanmaya başlayacak. FIFA, Türkiye’ye 7 Temmuz’dan itibaren transferi açma konusunda izin verecek. Transfer dönemi 1 Ekim’e kadar devam edecek.
Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.
“Artık para için çalışmak istemiyorum” diyen Hollandalı'ya, Aslan kapısını kapattı. Galatasaray'da bekleneni veremeyen 33 yaşındaki futbolcunun Forbes Dergisi'ndeki röportajı, başını yaktı. Fatih Terim onunla ilgili, “Hırsını kaybetmiş. Devam edemeyiz” kararını verdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..
Sarı lacivertli takımda sezon boyunca en çok sıkıntı çekilen bölgelerin başında stoper hattı geliyor. Sezon boyunca Jailson mecburen bu bölgede kullanıldı. Zanka, Falette gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez risk almadan PSG'nin yıldızını kadroya katmak istiyor.
Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu, Milano ile prensip anlaşmasına vardı. Obradovic de kararını bu hafta açıklayacak.
Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılmasına kesin gözle bakılan Belhanda'yı Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Al Hilal'in istediği belirtildi.
Avrupa Kupaları'ndan iki yıl men cezası alan Manchester City'nin üç günlük duruşması dün başladı.