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  3. Traktör Sazi Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor'dan Amiri'yi istiyor

Traktör Sazi Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor'dan Amiri'yi istiyor

Traktör Sazi Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor'dan Amiri'yi istiyor

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, takımdan gidecek isimlere dair net konuştu.

Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, takımdan ayrılacak isimlere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Doğan iki ismin takımdan ayrılacağını açıklarken, "Amiri ve Toure ile yollarımızı ayıracağız. İki futbolcuya da gelen teklifler var. Görüşmeler devam ediyor. Amiri'yi Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Traktör Sazi başta olmak üzere birkaç takım istiyor. İki futbolcu dışında oyuncu gönderme düşüncemiz yok." dedi.

PARMAK KALACAK

Başkan Yardımcısı Doğan, özellikle geçen sezonun 2'nci yarısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdulkadir Parmak için de "Parmak için de yurtdışından teklifler aldık. Ancak takımımızın önemli bir oyuncusu. Göndermek gibi bir düşüncemiz yok" dedi.

KOMBİNE VE FORMA ALSINLAR

Yeni sezon öncesinde taraftarlardan da destek beklediklerini dile getiren Doğan, "Taraftarımıza mutlu olacakları bir Trabzonspor seyrettireceğiz. Ancak bu süreçte taraftarlarımızın da bize destek olmasını bekliyoruz. Özellikle kombine ve forma satışlarına taraftarlarımız daha fazla ilgi göstermeli. Trabzonspor'un en büyük gücü taraftarıdır, bu kombine satışlarına yansımalı" diye konuştu.

(Fotomaç)

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