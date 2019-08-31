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Trabzon'u yenge kurtaracak

Trabzon'u yenge kurtaracak

Fırtına’ya kabus yaşatan Obi Mikel’in sevgilisi, “Burada kalırsan çocukları ancak Noel tatilinde görürsün” diye rest çekti. AOIFootball.com’a göre Obi Mikel sözleşme feshi için bir çıkış arıyor.

AKŞAM

TRABZONSPOR’LA sezonluk 1.5 milyon euro garanti ücret karşılığında 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Obi Mikel ayrılığın eşiğinde. Şans bulduğu bütün maçlarda hataları ve formsuzluğu ile Bordo-Mavililer’e kabus yaşatan Nijeryalı oyuncunun ailevi sorunlar yüzünden kafası yerinde değil. Trabzonspor da onun bu performansından mutsuz. Bu birliktelik Obi Mikel’in sevgilisi Olga Diyaçenko’nun çıkardığı kriz yüzünden erken bitebilir. Çünkü çocuklarını alarak Trabzon’dan ayrılan Olga Diyaçenko’nun bir yakını AOIFootball.com’a şu açıklamayı yaptı:

OLGA ŞEHRİ SEVMİYOR

Size hiçbir şeyin iyi olmadığını söyleyebilirim. Olga şehri sevmiyor ve çocukları götürüyor. Onu Türkiye’ye gitmemesi için uyardı ama asla ikna edemedi. Şimdi ziyarete geldi ve hoşlanmadı. Bu Mikel için sorun. Mikel Noel tatilinde ancak çocukları görebilecek. Bu onu üzdü ve kırdı. Mikel kulüple olan sözleşmesini iptal edip, edemeyeceğini görmek için kaldı.

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