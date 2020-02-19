Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a dev talip

Yusuf Yazıcı’nın ardından Trabzonspor kadrosunda Avrupa’ya gitme ihtimali en yüksek oyuncu olan Uğurcan Çakır, gözaltında... Liverpool’un devre arasında çok istediği 23 yaşındaki file bekçisi ile özellikle Premier Lig ekipleri yakından ilgileniyor. İki köklü İngiliz kulübü Tottenham ve Everton, düzenli olarak scout (izleme) ekiplerini Trabzonspor’un maçlarına gönderiyor.
25-30 milyon Euro
Son olarak Sivasspor mücadelesindeki Uğurcan’ı mercek altına alan Ada kulüplerinin yetkilileri, cumartesi günkü Beşiktaş maçında da Vodafone Park’ta olacaklar. Öte yandan İspanya’nın güçlü takımlarından Sevilla da Uğurcan’ı radarına aldı.
1.91 boyundaki milli file bekçisi için yaz döneminde Trabzonspor’a astronomik bir teklifin gelmesine kesin gözle bakılıyor. Yönetimin kafasındaki rakam ise en az 25-30 milyon Euro.
(Fanatik)
Beşiktaş’ın bazı etkili kongre üyeleri, eski başkanı ikna etmek için çalışmalar yürütüyor. Kulübün yaşadığı mali sıkıntıların çözümü için Yıldırım Demirören ismi yine ön planda. Sezon sonunda olağanüstü bir kongre ihtimaline karşılık üyelikler güncelleniyor ve bu doğrultuda program yapılıyor.
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