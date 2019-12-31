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  3. Trabzonspor'un yıldızı Obi Mikel, isabetli pas oranında Türkiye'de 1, Avrupa'da 4. sırada

Trabzonspor'un yıldızı Obi Mikel, isabetli pas oranında Türkiye'de 1, Avrupa'da 4. sırada

Trabzonspor'un yıldızı Obi Mikel, isabetli pas oranında Türkiye'de 1, Avrupa'da 4. sırada

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Obi Mikel'in isabetli pas oranı ilk yarıya damga vurdu.

TM Dijital Haber Merkezi

Süper Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla zaman zaman eleştirilse de genel anlamda Trabzonspor’a orta alanda güç kazandıran Obi Mikel isabetli pas oranıyla Avrupa’nın en önemli yıldız futbolcularını geride bırakmış durumda.

Sezon başında bonservissiz bir şekilde transfer edilen ve Trabzonspor’da uyum problemleri yaşayan Nijeryalı yıldız ligde oynadığı 12 maçta yüzde 93.7’lik pas başarısı yakalarken, 32 yaşındaki oyuncu Atiba – Vida – Ponck – Lemina gibi isimleri geride bırakmayı başardı.

İşte Türkiye’de ve Avrupa’da bazı yıldız futbolcuların başarılı pas yüzdeleri:

1- Obi Mikel: Yüzde 93.7 (Trabzonspor)

2- Atiba: Yüzde 91.7 (Beşiktaş)

3- Vida: Yüzde 91.7 (Beşiktaş)

4- Ponck: Yüzde 90.9 (Başakşehir)

5- Lemina: Yüzde 90.4 (Galatasaray)

 

1- Thiago Silva: 95.6 (PSG)

2- Denayer: 94.9 (O.Lyon)

3- Marlon Santos: 94 (Sassuolo)

4- Trybull: 92,5 (Norwich City)

5- Kroos: 93.5 (Real Madrid)

6- Witsell: 93,5 (B.Dortmund)


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