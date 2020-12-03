  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Aralık 2020 Perşembe 13:45
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor'un yeni transferi Stiven Plaza'yı ne gören var ne duyan

Trabzonspor'un yeni transferi Stiven Plaza'yı ne gören var ne duyan

Paylaş

Trabzonspor'un, İspanyol ekibi Real Valladolid'den kadrosuna kattığı Stiven Plaza, kayıplara karıştı.

Bordo-mavili takıma geldiği günden beri ortaya koyduğu performansla forma şansı bulamayan Ekvatorlu oyuncu, hayal kırıklığı yaşatırken, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın takıma gelişiyle çıkış arıyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın takımın başına gelmesiyle birlikte toparlanma sürecine giren ve oynadığı son 2 maçta 6 puan toplayarak büyük bir moral yakalayan Trabzonspor’da, sezon başında transfer edilen Stiven Plaza da çıkış arayan isimlerin başında geliyor. Sezon başında İspanyol ekibi Real Valladolid’den 2+2 yıllığına anlaşma sağlanarak transfer edilen oyuncu bugüne kadar sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşattı.

Karadeniz ekibinin Süper Lig’de bugüne kadar oynadığı 10 maçta sadece 3 dakika forma giyebilen oyuncu 7 maçta ise 21 kişilik oyuncu kadrosuna dahil edilmedi. Ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalan forvet eleşterilerin odağındaki isim olurken, 21 yaşındaki oyuncu Abdullah Avcı ile birlikte çıkış arayan isimlerin başında geliyor.

AVCI GÖRÜŞME HALİNDE

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, göreve geldiği ilk günden itibaren oyuncularıyla birebir görüşmeler yapıyor. Sağlıklı iletişim kurarak takımsal ve bireysel sorunların üstesinden gelmeye çalışan deneyimli teknik adam özgüven sorunu yaşayan oyuncularıyla da yakın temas kuruyor. Moral ve motivasyon konuşmaları yapan Abdullah Avcı, Stiven Plaza gibi çıkış arayan oyuncularla yakından ilgileniyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Milli yıldızımız ocak ayında Süper Lig devine imzayı atıyor
Milli yıldızımız ocak ayında Süper Lig devine imzayı atıyor

Milli yıldızımız ocak ayında Süper Lig devine imzayı atıyor

Son dakika: Ozan Tufan müthiş rakama gidiyor
Son dakika: Ozan Tufan müthiş rakama gidiyor

Son dakika: Ozan Tufan müthiş rakama gidiyor

Cimbom'a bir 'arıza' golcü daha! D'Avila getiriyor
Cimbom'a bir 'arıza' golcü daha! D'Avila getiriyor

Cimbom'a bir 'arıza' golcü daha! D'Avila getiriyor

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Derbi sonrası Erol Bulut'tan beklenmedik karar!
Derbi sonrası Erol Bulut'tan beklenmedik karar!

Derbi sonrası Erol Bulut'tan beklenmedik karar!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde oynanan kötü oyun sonrası sistem değişikliği kararı aldı. Ozan Tufan ve Jose Sosa'nın birbirlerini olumsuz etkilediğine inanan teknik heyet, iki futbolcu arasında maçlara göre tercih yapacak.

Herkes Sevilla-Chelsea maçını konuşuyor! Giroud'nun gecesi
Herkes Sevilla-Chelsea maçını konuşuyor! Giroud'nun gecesi

Herkes Sevilla-Chelsea maçını konuşuyor! Giroud'nun gecesi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

İşlem tamam! Falcao'nun yerine geliyor
İşlem tamam! Falcao'nun yerine geliyor

İşlem tamam! Falcao'nun yerine geliyor

Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Kolombiyalı süper star ile vedalaşacak. Galatasaray, sakatlıklardan başını kaldıramayan Falcao'yu ocakta Inter Miami'ye gönderecek. El-Tigre'nin yerine ise Al Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa'yı kadroya katacak.

Atiba'nın sözleri sonrası yönetim harekete geçti
Atiba'nın sözleri sonrası yönetim harekete geçti

Atiba'nın sözleri sonrası yönetim harekete geçti

2013 yazında Beşiktaş'a transfer olan 37 yaşındaki Atiba Hutchinson, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ‘1-2 yıl daha oynarım' ifadelerini kullanmıştı. Başarılı futbolcunun bu sözlerinin ardından Siyah-Beyazlı yönetim harekete geçti.

Juventus-Dinamo Kiev maçında bir ilk yaşandı
Juventus-Dinamo Kiev maçında bir ilk yaşandı

Juventus-Dinamo Kiev maçında bir ilk yaşandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Dinamo Kiev arasındaki maçı kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Frappart böylece erkekler Şampiyonlar Ligi'nde görev alan ilk kadın hakem oldu.

Onyekuru tamam, sıra onda
Onyekuru tamam, sıra onda

Onyekuru tamam, sıra onda

Henry Onyekuru ile büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, bir başka eski futbolcusu Jean Michael Seri'yi de devre arasında kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Fildişi Sahilli futbolcu da Sarı-Kırmızılılara dönmeye sıcak bakıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.