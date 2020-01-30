Trabzonspor'un yeni transferi Manoel Messias, Trabzon'a geldi

Cruzeiro, 2020 sonunda sözleşmesi sona eren oyuncusunun sözleşmesini uzattıktan sonra oyuncunun Trabzonspor'a kiralandığı açıklanacak.
29 yaşındaki Manoel Messias Cruzerio formasıyla, 2019 sezonunda 39 maçta forma giydi. Brezilyalı stoper bu 39 maçta takımına 1 gollük katkı sağladı.
(Sporx)
Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta düzenlediği coşkulu törenle yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Cruzeiro'nun 29 yaşındaki stoperi Manoel Messias, Trabzon'a geldi.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 22. haftasında deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaştı.
Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette'in lisansı çıkarıldı.
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, sözleşmesini tek taraflı fesheden Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'e ilişkin açıklama yaptı.
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin transfer talimatnamesinin 20. maddesine yaptığı itirazı da reddetti. Maddeye göre; kulüpler yeni transferlerinin sözleşmelerini, transfer dönemlerinin son gününde en geç saat 18.00'e kadar Kulüp Lisans Kurulu'na bildirmesi gerekiyor. Sarı-Lacivertliler ise Tahkim Kurulu’nun verdiği karara sert cevap verdi.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Dijon, Lille'den Cezayirli oyuncu Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı.