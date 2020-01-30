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  • 30 Ocak 2020 Perşembe 23:40
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  • 30 Ocak 2020 Perşembe 23:40

Trabzonspor'un yeni transferi Manoel Messias, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un yeni transferi Manoel Messias, Trabzon'a geldi

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Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Cruzeiro'nun 29 yaşındaki stoperi Manoel Messias, Trabzon'a geldi.

Cruzeiro, 2020 sonunda sözleşmesi sona eren oyuncusunun sözleşmesini uzattıktan sonra oyuncunun Trabzonspor'a kiralandığı açıklanacak.

29 yaşındaki Manoel Messias Cruzerio formasıyla, 2019 sezonunda 39 maçta forma giydi. Brezilyalı stoper bu 39 maçta takımına 1 gollük katkı sağladı.

(Sporx)

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