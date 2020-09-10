Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen'in ön çapraz bağları koptu

Trabzonspor’a yeni transferi Anders Trondsen’den kötü haber geldi. Norveçli orta saha oyuncusunun ön çapraz bağları koptu.
25 yaşındaki futbolcu yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.
RESMİ AÇIKLAMA DA GELDİ
“Dün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen futbolcumuzun bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir.
Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.”
Eskişehirspor, 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş'ın Avusturya ekibi LASK Linz'e transfer olduğunu resmen açıkladı. Es-Es bu transferden kasasına 300 bin euro koyacak ve oyuncunun sonraki satışından pay da alacak.
Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe, Aston Villa'nın forveti Mbwana Samatta için İngiliz kulübünün kapısını çaldı. Sarı-Lacivertlilerin kiralamak istediği 27 yaşındaki hücumcu için Aston Villa'nın inadı kırıldı. Premier Lig ekibi, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakıyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Başarılı futbolcu, Turuncu-Lacivertlilerde 11 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe, büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı Miha Zajc'ı Genoa'ya gönderiyor. İtalyan basını, iki ekibin transferde el sıkıştığını yazdı.
Fenerbahçe'de daha önce gözden çıkarılan Zanka, UEFA Uluslar Ligi'ndeki performansıyla adeta göz kamaştırdı. Tecrübeli stoper, teknik direktör Erol Bulut'un göreve başlamasıyla da kadroya döndü.
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında üç gün sonra karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesi 3 futbolcusundan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Bordo-Mavililerde Trondsen, Marlon ve Pereira, dev maçta forma giyemeyecek.