Trabzonspor'un yeni ön liberosu Didier Ndong

TRABZONSPOR’UN ön libero için Fransa’nın Guingamp takımında forma giyen Didier Ndong’u düşündüğü ve 24 yaşındaki oyuncu için kulübüne kiralama teklifinde bulunup beklemeye geçtiği ileri sürüldü.

Öte yandan Karadeniz temsilcisi takımı ligde dördüncü yapıp Avrupa’da mücadele etme hakkı kazandıran teknik direktörü Ünal Karaman ile bugün 14.00’te 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Ardından bayramlaşma töreni yapılacak.

(Star)