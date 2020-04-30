Trabzonspor'un yeni hedefi Kayserisporlu Emre Demir

Mustafa Kapı, Burak Kapacak, Rezan Çorlu gibi yıldız adaylarını listede bulunduran Bordo-Mavililer, Kayserispor'un 16 yaşındaki oyuncusu Emre Demir'le de yakından ilgileniyor.

Önümüzdeki sezondan itibaren kadronun yaş ortalamasını düşürmeyi hedefleyen Trabzonspor, çalışmalarını bu doğrultuda yapıyor.

Transfer döneminde takıma hem yıldız isimler katılacak hem de potansiyeli yüksek gençlerle önümüzdeki 5-6 yıl kurtarılacak. Daha önce Galatasaraylı Mustafa Kapı(17), Bursasporlu Burak Kapacak (20) ve gurbetçi Rezan Çorlu (22) için aracılar vasıtasıyla temas kuran Bordo-Mavililer’in listesinde önemli bir yetenek daha var: Emre Demir. Geçmiş senelerde Barcelona’nın dahi dikkatini çeken 16 yaşındaki Emre, Kayserispor formasıyla bu sezon tam 11 lig maçında görev aldı.

Ligde tarihe geçti

Her iki kanat ve orta sahanın merkezinde 10 numara tarzında görev yapan başarılı futbolcu, Süper Lig tarihinin en genç gol atan futbolcusu olurken, ilk lig karşılaşmasına ise geçen sezon yani 15 yaşındayken çıkmıştı. 2022’ye kadar kontratı bulunan Emre için Kayserispor’un nabzı yoklanacak.

(Fanatik)