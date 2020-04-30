Trabzonspor'un yeni hedefi Kayserisporlu Emre Demir

Önümüzdeki sezondan itibaren kadronun yaş ortalamasını düşürmeyi hedefleyen Trabzonspor, çalışmalarını bu doğrultuda yapıyor.
Transfer döneminde takıma hem yıldız isimler katılacak hem de potansiyeli yüksek gençlerle önümüzdeki 5-6 yıl kurtarılacak. Daha önce Galatasaraylı Mustafa Kapı(17), Bursasporlu Burak Kapacak (20) ve gurbetçi Rezan Çorlu (22) için aracılar vasıtasıyla temas kuran Bordo-Mavililer’in listesinde önemli bir yetenek daha var: Emre Demir. Geçmiş senelerde Barcelona’nın dahi dikkatini çeken 16 yaşındaki Emre, Kayserispor formasıyla bu sezon tam 11 lig maçında görev aldı.
Ligde tarihe geçti
Her iki kanat ve orta sahanın merkezinde 10 numara tarzında görev yapan başarılı futbolcu, Süper Lig tarihinin en genç gol atan futbolcusu olurken, ilk lig karşılaşmasına ise geçen sezon yani 15 yaşındayken çıkmıştı. 2022’ye kadar kontratı bulunan Emre için Kayserispor’un nabzı yoklanacak.
(Fanatik)
TFF, ligleri şartların oluşması durumunda 5 Haziran'da seyircisiz oynatmayı planlıyor. Hafta içerisinde de karşılaşmalar yapılacak.
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alpaslan Eratlı da AKŞAM sohbetlerinde yerini aldı: “Bir Galatasaray derbisi için 3 gün önceden kamptaydık. Bana çok benzeyen kardeşim, gece geldi, arabayı alıp gitti. Teknik ekip de onu, benimle karıştırmış. Kadro dışı kaldım. Derbide oynayamadım. Yanlış istihbarat kurbanı oldum.”
Başarılı eski hakemlerden Kadir Tozlu'nun oğlu Uğurcan Tozlu AKŞAM'a konuştu: “2017 yılında terfi bekliyordum. Ben bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ama babam Merkez Hakem Kurulu Yönetimi'nde olduğu sürece beni terfi ettirmeyeceğini biliyordum. Öyle de oldu. Ben de hakemliği bırakmak zorunda kaldım.”
Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan sessizliğini bozdu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu bu sezon oynadığı futbolu kendisine yakıştıramadığını söylerken emeklilikle ilgili olarak, "İnsanlar istiyorlar diye futbolu bırakmak istemiyorum. Bırakmaya henüz hazır değilim. Yaşıtlarım hâlâ oynuyorlar." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor. Gelecek sezon hücum futbolu oynatacağını belirten teknik direktör Sergen Yalçın, bu doğrultuda oyunu dikine oynayan, süratli ve kreatif özellikleri bulunan oyuncuların alınmasını istedi. İlk gündeme gelen isimler ise Gökhan Töre, Yasin Öztekin, Serdar Gürler oldu.
Mustafa Kapı, Burak Kapacak, Rezan Çorlu gibi yıldız adaylarını listede bulunduran Bordo-Mavililer, Kayserispor'un 16 yaşındaki oyuncusu Emre Demir'le de yakından ilgileniyor.
Ligde zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, genç yıldız Kadıoğlu ile Ömer Faruk Beyaz'ı hazırlayacak. Antrenör Volkan Demirel ve kaptan Emre Belözoğlu, iki oyuncuyu da himayesi altına alıp ligin geri kalanında vitrine çıkaracak.