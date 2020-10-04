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aksam.com.tr
  • 04 Ekim 2020 Pazar 16:45
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Trabzonspor'un transfer gündemindeki Vitor Hugo İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un transfer gündemindeki Vitor Hugo İstanbul'a geldi

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AA

Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, İstanbul'a geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'ten THY'ye ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 29 yaşındaki futbolcu burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da forma giymek için Türkiye'ye geldiğini ifade eden Vitor Hugo, '' Trabzonspor'un çok büyük bir kulüp ve Trabzon'un da büyük bir kent olduğunu biliyorum. Umarım prosedürler yerine getirilerek imzamı atarım. Bize her yer Trabzon." şeklinde konuştu.

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