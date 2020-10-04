Trabzonspor'un transfer gündemindeki Vitor Hugo İstanbul'a geldi

Fransa'nın başkenti Paris'ten THY'ye ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 29 yaşındaki futbolcu burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'da forma giymek için Türkiye'ye geldiğini ifade eden Vitor Hugo, '' Trabzonspor'un çok büyük bir kulüp ve Trabzon'un da büyük bir kent olduğunu biliyorum. Umarım prosedürler yerine getirilerek imzamı atarım. Bize her yer Trabzon." şeklinde konuştu.
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Süper Lig'in 4. haftasına Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor karşılaşması ile devam edildi.
Fenerbahçe, 16. transferini Diego Perotti ile yaptı. Roma ile anlaşan sarı-lacivertliler Arjantinli yıldızı İstanbul'a getirerek kanat takviyesini bonservissiz olarak tamamladı.
Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, İstanbul'a geldi.
Diego Perotti'yi transfer eden Fenerbahçe'de yeni hedef Emiliano Buendia
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro dışı bırakma kararı aldığı Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu.