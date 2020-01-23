Trabzonspor'un Sörloth planı

AKŞAM
TRABZONSPOR’DA fırtına estiren ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Alexander Sörloth için yönetim harekete geçiyor... Şu ana kadar Bordo-Mavili forma alında 18 gol atarak kariyer rekoru kıran Norveçli oyuncu, 2 yıllığına Crystal Palace’dan kiralanmıştı. Gelecek sezonki maçların %50’sinde ilk 11 oynaması halinde zorunlu olarak 6 milyon euro satın alma opsiyonu olan golcü oyuncu için bu süre beklenmeyecek. Karadeniz ekibi, sezon sonunda bu parayı ödeyip Sörloth’un tapusunu alacak. 24 yaşındaki oyuncunun yönetime, “Trabzon’da mutluyum. Bonservisimi alırsanız daha mutlu olurum” dediği gelen bilgiler arasında...
Osasuna Kulübü’nün eski genel sekreteri şikeyi itiraf etti! Angel Vizcay, görülen duruşmada verdiği ifadede, kulübün ligde kalmak için peş peşe iki sezon bazı takımlara para verdiğini söyledi.
33 yaşındaki futbolcu, Brezilya ekibi Flamengo’nun teklifini Galatasaray için bekletmeye aldı. Sarı-Kırmızılı kulüpten haber bekliyor.
MAX Kruse, Fenerbahçe’den ayrılmak için gün sayıyor...
Trabzon, talipleri olan Norveçli golcü için elini çabuk tutmaya karar verdi. Karadeniz ekibi, Sörloth’un tapusunu mayıs ayında alacak.
İsviçreli sol bekle ve Milan’la her konuda anlaşan Fenerbahçe, TFF’nin lisans talimatını beklemeye başladı. Olumlu yanıt geldiği an resmi imzalar atılacak.
SÜPER Lig’in lideri Sivasspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay sıra dışı bir röportaja imza attı.
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