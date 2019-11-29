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  3. Trabzonspor'un son yıllarda Galatasaray'a üstünlüğü dikkat çekiyor

Trabzonspor'un son yıllarda Galatasaray'a üstünlüğü dikkat çekiyor

Trabzonspor'un son yıllarda Galatasaray'a üstünlüğü dikkat çekiyor

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşması öncesinde bordo-mavililerin üstünlüğü dikkat çekti.

Süper Lig'de pazar günü evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, son dönemlerde rakibine evinde büyük üstünlük kurdu.

Bordo-mavili ekip, 2015 yılından bu yana sarı-kırmızılılarla oynadığı üç maçtan da 2-0, 2-1 ve 4-0'lık skorlarla galip ayrıldı.

Kalesinde sadece bir gol gören Fırtına, Cimbom'un ağlarını ise 8 kez sarsmayı başardı. Trabzonspor en son Eylül 2015 tarihinde kendi sahasında Galatasaray'la oynadığı karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

(Sabah)


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