Trabzonspor'un son yıllarda Galatasaray'a üstünlüğü dikkat çekiyor

Süper Lig'de pazar günü evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, son dönemlerde rakibine evinde büyük üstünlük kurdu.

Bordo-mavili ekip, 2015 yılından bu yana sarı-kırmızılılarla oynadığı üç maçtan da 2-0, 2-1 ve 4-0'lık skorlarla galip ayrıldı.

Kalesinde sadece bir gol gören Fırtına, Cimbom'un ağlarını ise 8 kez sarsmayı başardı. Trabzonspor en son Eylül 2015 tarihinde kendi sahasında Galatasaray'la oynadığı karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

(Sabah)