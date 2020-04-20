Trabzonspor'un son yıldız adayı Ignacio Ramirez

Son dönemde transferde nokta atışı hamleler yapan bordo-mavililer bu politikalarını sürdürmeyi planlıyor. Marka isimler haricinde maliyeti uygun, geleceği parlak genç yıldız adayları peşinde de koşan Karadeniz temsilcisinin radarına takılan son isim Ignacio Ramirez oldu. Uruguaylı futbolcu ülkesinin takımlarından Liverpool Montevideo'da forma giyiyor. Scout ekibinin detaylı taramasına takılan 23 yaşındaki forvet için kulübü Liverpool Montevideo ile ilk temas kuruldu. Ramirez de Avrupa futboluna açılış kapısı olarak Trabzonspor'da oynamaya sıcak bakıyor.
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Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, bir dönem İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Faslı stoper Medhi Benatia'nın peşine düştü. Şu anda Fas'ın Al Duhail takımında oynayan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giyebileceği dile getirildi.
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi sona erecek olan Jose Sosa ve Filip Novak ile anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcular imzalarını video konferans yöntemiyle atacaklar. Başkanın bu fikrini oyuncular da çok sevdi.
Zekeriya Alp'in kurduğu atletik performans birimi dünyada bir ilke imza attı.
Fırtına, maliyeti uygun, geleceği parlak isimleri kovalıyor 23'lük forvet için Liverpool Montevideo ile temas kuruldu.
Galatasaraylı Radamel Falcao yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınının bitmesi için takipçilerine dua etme çağrısında bulundu.
Nijerya basınından ses getirecek iddia... İngiliz ekibi Leicester City, Kelechi Iheanacho'yu, Sörloth'u adeta küllerinden doğuran ve yıldıza çeviren Bordo-Mavililer'e kiralamak istiyor. Ada ekibinin hedefi, 27.7 milyon Euro'ya transfer ettikleri Nijeryalı golcüyü yeniden kazanmak.
İstanbulspor'da yardımcı antrenör olan İbrahima Yattara, “Futbol oynarken Türkiye'de başarılı oldum, antrenör olarak da başarılı olmak istiyorum. İnşallah en kısa zamanda Trabzonspor'da çalışmak istiyorum” dedi.