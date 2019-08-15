Trabzonspor'un rakibi belli oldu

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Yeni transfer İstanbul'a geldi Yeni transfer İstanbul'a geldi Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'a geldi. Fransız yıldızı taşıyan uçak havaalanına iniş yaptı.

Yeni Malatyaspor'a galibiyet yeterli olmadı Yeni Malatyaspor'a galibiyet yeterli olmadı Yeni Malatyaspor, 3-1’in rövanşında kendi sahasında Partizan’ı 1-0 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi’nden elendi.

Trabzonspor'dan geçit yok Trabzonspor'dan geçit yok Temsilcimiz Trabzonspor, 2-2’nin rövanşında kendi sahasında konuk ettiği Sparta Prag’ı 2-1 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi

Ahmet Bulut'tan son dakika Falcao açıklaması Ahmet Bulut'tan son dakika Falcao açıklaması Galatasaray'ın bir numaralı transfer hedefi Falcao için menajer Ahmet Bulut'tan açıklama geldi.

Milli yıldızın sözleşmesi uzatıldı Milli yıldızın sözleşmesi uzatıldı Roma, milli oyuncu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor Galatasaray'ın görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdiği Roma'lı futbolcu Steven Nzonzi bu akşam İstanbul'a geliyor.