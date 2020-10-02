  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Ekim 2020 Cuma 09:50
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Djaniny Tavares Semedo şehre geldi

Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Djaniny Tavares Semedo şehre geldi

Paylaş

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo, kente geldi.

Bordo-mavililerin yeni transferi Djaniny Semedo’nun bulunduğu uçak saat 08.30’da Trabzon Havalimanı’na indi. Saat 09.20’de dış hatlar bölümünden çıkış yapan Yeşil Burun Adalı futbolcu, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı. Semedo, menajeri ve beraberindekiler daha sonra kendilerini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Djaniny Tavares Semedo’nun Trabzon’da yönetimle yapacağı son görüşmenin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Rodrigues yanında bir ismi daha götürüyor! Yeni kanat yükleniyor
Rodrigues yanında bir ismi daha götürüyor! Yeni kanat yükleniyor

Rodrigues yanında bir ismi daha götürüyor! Yeni kanat yükleniyor

Scout ekibinden yönetime baskı: En az 20 gol atar, mutlaka alalım
Scout ekibinden yönetime baskı: En az 20 gol atar, mutlaka alalım

Scout ekibinden yönetime baskı: En az 20 gol atar, mutlaka alalım

Cimbom elendi, Yiğidoların kasası doldu! Müthiş rakam
Cimbom elendi, Yiğidoların kasası doldu! Müthiş rakam

Cimbom elendi, Yiğidoların kasası doldu! Müthiş rakam

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Nihayet! Haftalardır beklenen haber geldi
Nihayet! Haftalardır beklenen haber geldi

Nihayet! Haftalardır beklenen haber geldi

Yayıncı kuruluş 364 milyon TL'lik ilk ödemesini TFF'ye yaptı. Söz konusu rakam kulüplere dağıtıldı ve takımlar rahat bir nefes aldı. Diğer ödeme 16 Ekim'de.

G.Saray'da 15 milyon euroluk plan suya düştü!
G.Saray'da 15 milyon euroluk plan suya düştü!

G.Saray'da 15 milyon euroluk plan suya düştü!

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaparak 4 milyon euroya transfer ettiği Emre Akbaba'yı ucuza kaptırmamak adına oyuncunun sözleşmesine 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi koymuştu ancak Akbaba'nın yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Cimbom'un hayali şimdilik suya düştü.

Papiss Cisse'nin Karagümrük maçında oynamasına engel kalmadı
Papiss Cisse'nin Karagümrük maçında oynamasına engel kalmadı

Papiss Cisse'nin Karagümrük maçında oynamasına engel kalmadı

Fenerbahçe yeni transferi Papiss Cisse'nin lisansını çıkarttı.

7-2'lik zafer sonrası bir de transfer
7-2'lik zafer sonrası bir de transfer

7-2'lik zafer sonrası bir de transfer

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u bir yıllığına kiralama konusunda Benfica ile anlaştı.

Yeni transfer imzaya geldi
Yeni transfer imzaya geldi

Yeni transfer imzaya geldi

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo, kente geldi.

Sumudica'yı yine çileden çıkardılar!
Sumudica'yı yine çileden çıkardılar!

Sumudica'yı yine çileden çıkardılar!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın gözdesi Denis Alibec, Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah ile anlaşma sağladı. Bu gelişme sonrası Rumen hoca küplere bindi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.