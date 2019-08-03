Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır evlendi

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Uğurcan Çakır'ın, Trabzon Ramada Otel'de düzenlenen düğünle hayatını Kübra Ayyıldız ile birleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp ve genel sekreterimiz Ömer Sağıroğlu'nun yanı sıra eski başkanımız Özkan Sümer, teknik direktörümüz Ünal Karaman ve futbolcularımızın katıldığı törende Uğurcan Çakır, Kübra Ayyıldız ile hayatını birleştirdi. Düğünün ardından Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp ve genel sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, Uğurcan Çakır ve eşine bir ömür boyu mutluluklar diledi."
Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih'i sahasında 2-0 yenen Borussia Dortmund oldu.
Fransız basınındaki son dakika haberine göre, Trabzonspor ile Lille, Yusuf Yazıcı transferinde anlaşma sağladı.
Galatasaray'ın Radamel Falcao aşkı, Türk Telekom Stadyumu'na taşındı.
Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Milli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme yapıldığı belirtildi. Deniz Türüç, Fenerbahçe'de 23 numaralı formayı giyecek.
Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk 3 haftalık programı açıklandı. Sezonun açılış maçı 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ile şampiyon Galatasaray arasında oynanacak.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan taraftarlara transfer müjdesi.
Haftalardır Radamel Falcao transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray’a dün önce Sportif Direktör Oleg Pretov’dan, bugün ise YahooSport muhabiri Manu Lonjon’dan kötü haber geldi.