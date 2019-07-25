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  • 25 Temmuz 2019 Perşembe 22:09
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  • 25 Temmuz 2019 Perşembe 22:09

Trabzonspor'un maçında gol yağmuru

Trabzonspor'un maçında gol yağmuru

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Trabzonspor, Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Almanya'nın Hoffenheim takımı ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmada 20 dakikada Yusuf Yazıcı ve 27. dakikada da Abdülkadir Ömür'ün golleriyle 2-0 öne geçen bordo-mavililer, bu üstünlüğünü koruyamadı.

41. dakikada Szalai, 45. dakikada Amiri ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-2 berabere kapatan Alman temsilcisi, 48. dakikada yine Szalai'nin attığı golle maçta 3-2 öne geçti. Karadeniz temsilcisi, 85. dakikada Yusuf Sarı ile 3-3'lük beraberliği sağladı ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

Maçtan notlar

Trabzonspor'un yeni transferi Gaston Campi de karşılaşmada görev aldı.

Karşılaşmada Hüseyin Türkmen ile stoperde görev yapan Arjantinli oyuncu, ilk kez bir maçta bordo-mavili formayı giydi.

Trabzonspor taraftarları Hoffenheim ile oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamı dolarken yer bulamayan taraftarlar saha kenarlarından maçı izlemek zorunda kaldı.

Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak sağ ayağında hissettiği ağrı nedeniyle Hoffenheim maçında riske edilmeyerek oynatılmadı.

Alman temsilcisi, bordo-mavili takımla oynadığı maç öncesi aynı sahada İtalya'nın Verona takımı ile başka bir kadroyla hazırlık maçı oynadı.

Ekuban, kampa katıldı

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, bordo-mavili takımın Avusturya kampına katıldı.

Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle izin verilen Ekuban, öğle saatlerinde kampa geldi. Ganalı oyuncu kampta kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman ile bir süre sohbet etti.

Stat: Hofmaninger

Hakemler: Almir Baruciç, Mario Scharinger, Savaş Çalışkan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 61 Kamil Ahmet Çörekçi), Hüseyin Türkmen (Dk. 61 Doğan Erdoğan), Campi (Dk. 61 Ahmet Baha), Abdurrahim Dursun (Dk. 61 Ahmet Eren), Sosa (Dk. 61 Ahmet Canbaz), Abdulkadir Parmak (Dk. 61 Cafer Tosun), Abdülkadir Ömür (Dk. 61 Murat Cem Akpınar), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Yusuf Sarı), Nwakaeme (Dk. 61 Avdijaj), Muhammet Akpınar (Dk. 61 Koray Kılınç)

Hoffenheim: Pentke (Dk. 46 Stolz), Nordtveit, Akpoguma, Bicakcic, Stafylidis, Berent, Amiri (Dk. 65 Riberio), Adamyan, Rupp, Bittencourt (Dk. 74 Amid), Szalai

Goller: Dk. 20 Yusuf Yazıcı, Dk. 27 Abdulkadir Parmak, Dk. 85 Yusuf Sarı (Trabzonspor), Dk. 41 ve 48 Szalai, Dk. 45 Amiri (Hoffenheim)

Sarı kartlar: Dk. 17 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dk. 46 Szalai (Hoffenheim)

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