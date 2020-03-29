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aksam.com.tr
  • 29 Mart 2020 Pazar 10:58
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  • 29 Mart 2020 Pazar 10:58

Trabzonspor'un istediği Frank Boya: Kariyerime Türkiye'de devam etmek isterim

Trabzonspor'un istediği Frank Boya: Kariyerime Türkiye'de devam etmek isterim

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Trabzonspor, koronavirüsün gündemin ilk sırasını meşgul ettiği günlerde geleceğin kadrosunu inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili kulübün renklerine bağlamak istediği isimlerden biri de Frank Boya.

Bordo-mavililer, 23 yaşındaki ön libero ile bir süredir görüşme halinde. Obi Mikel'den doğan boşluğu genç bir oyuncuyla kapatmak isteyen Fırtına'nın temas kurduğu Boya "Kariyerime Türkiye'de devam etmek isterim" açıklamasında bulundu. Kamerunlu futbolcunun, kulübü Mouscron ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Trabzonspor onu bonservissiz şekilde kadrosuna katmayı hedefliyor.

2 GOL ATTI, 1 ASİST YAPTI

Bordo-mavili ekibin kadrosuna katmak istediği Frank Boya bu sezon Belçika Ligi'nde 28 karşılaşmada boy gösterdi. 1.90 boyundaki dev ön libero fileleri 2 kez sarstı, 1 de asist yaptı. Kırmızı kart görmedi. 6 defa sarı kartla cezalandırıldı.

(Sabah)

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