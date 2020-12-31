Trabzonspor'un hedefindeki isim Serdar Dursun

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Sörloth sonrası hücumda eksik kalan Trabzonspor transfere sarıldı. Hedefte Alman 2. Ligi'ni sallayan Serdar Dursun var. Milli oyuncunun kontratı sezon sonu bitiyor.

Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Trabzonspor'da hoca değişikliği takımı biraz kıpırdatmıştı.

Ancak Abdullah Avcı da kadro kalitesinden fazla memnun değil. Önlerindeki transfer döneminden başlayarak köklü bir değişim yapmaları gerektiğini yöneticilere iletmişti.

Özellikle hücumda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Alexander Sörloth'un sırtlandığı hücum hattı bu sene öksüz kaldı.

Benik Afobe, Djaniny Semedo beklentilerin uzağında kaldı. Bordo-mavili ekip de mecburen bir kez daha transfere sarıldı.

Gündemde kariyerini Alman 2. Lig ekibi Darmstadt'ta sürdüren Serdar Dursun da var.

SIÇRAMA YAPACAK

Serdar Dursun'un Darmstadt ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 29 yaşındaki futbolcu da kariyerinin bu bölümünde bir sıçrama yapmak istiyor.

Oyuncunun istekli oluşu Trabzonspor'un iştahını artırırken iş sezon sonuna bırakılmayacak. Yabancı kuralının değişmesi halinde Serdar'ın piyasasının yükseleceğini düşünen Karadeniz devi Ocak ayında tecrübeli forveti renklerine kazandırmayı planlıyor.

Bordomavililer cüzi bir bonservis bedeliyle Serdar Dursun'u transfer etmeyi hedefliyor. Transfer komitesi kısa süre içinde resmi taşları başlatacak.

TRABZONSPOR'U KİM İSTEMEZ Kİ

Serdar Dursun kariyerine Trabzonspor'da devam etmeye sıcak bakıyor. Öyle ki önceki demeçlerinde Karadeniz ekibine olası transferiyle ilgili soruya "Trabzonspor'u kim istemez ki" cevabını vermişti.

GOLLERİ PEŞ PEŞE SIRALIYOR

Serdar Dursun, Darmstadt formasıyla yine müthiş bir sezon geçiriyor. 15 maçta 10 defa ağları sarstı, 5 de asist yaptı. 1.90 boyundaki oyuncu hava toplarında çok etkin. Maç başı 2.3 şut atıyor. 0.6 gibi iyi bir dripling ortalaması var.