Trabzonspor'un eski oyuncusu Suk'ta koronavirüs tespit edildi

Fransa 2. Ligi Troyes'da forma giyen eski Trabzonsporlu Suk Hyun-Jun'da koronavirüs tespit edildiği açıklandı.
L'Equipe'in haberine göre Fransa'da forma giyen Güney Koreli futbolcunun bir süredir rahatsızlığı olduğu ve ardından yapılan testler neticesinde koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı belirtildi. Troyes kulübünde daha önce de başka bir ismin de benzer belirtiler gösterdiği belirtildi. Troyes kulübü yakın zamanda tesislerindeki çalışmaların bir süre askıya alındığını açıklamıştı.
Bu arada Suk Hyun-Jun, Fransa'da koronavirüs teşhisi konan ilk futbolcu oldu.
Forvet mevkiisinde oynayan Suk Hyun-Jun, 2016-2017 yılında formasını giydiği Trabzonspor'da 17 maçta 1 gol kaydetmişti.
(Sporx)
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