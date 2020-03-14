Trabzonspor'un eski oyuncusu Suk'ta koronavirüs tespit edildi

2016-2017 sezonunda Trabzonspor forması giyen Güney Koreli futbolcu Suk Hyun-Jun'da koronavirüs çıktığı açıklandı.

Fransa 2. Ligi Troyes'da forma giyen eski Trabzonsporlu Suk Hyun-Jun'da koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

L'Equipe'in haberine göre Fransa'da forma giyen Güney Koreli futbolcunun bir süredir rahatsızlığı olduğu ve ardından yapılan testler neticesinde koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı belirtildi. Troyes kulübünde daha önce de başka bir ismin de benzer belirtiler gösterdiği belirtildi. Troyes kulübü yakın zamanda tesislerindeki çalışmaların bir süre askıya alındığını açıklamıştı.

Bu arada Suk Hyun-Jun, Fransa'da koronavirüs teşhisi konan ilk futbolcu oldu.

Forvet mevkiisinde oynayan Suk Hyun-Jun, 2016-2017 yılında formasını giydiği Trabzonspor'da 17 maçta 1 gol kaydetmişti.

(Sporx)