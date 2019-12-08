Trabzonspor'un eski futbolcusu Tuncay Mesçi vefat etti

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bordo-mavili formayı giyen Tuncay Mesçi'nin vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1974-1975 ve 1975-1976 sezonlarında formamızı terleten, ilk şampiyonluğumuzun kadrosunda yer alan, Kıbrıs Barış Kupası finalinde bize kupayı getiren tek golü atan eski futbolcumuz Tuncay Mesçi'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Tuncay Mesçi'ye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." (AA)