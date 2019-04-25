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  3. Trabzonspor'un eski futbolcusu Faty Papy hayatını kaybetti

Trabzonspor'un eski futbolcusu Faty Papy hayatını kaybetti

Trabzonspor'un eski futbolcusu Faty Papy hayatını kaybetti

2009-2011 arasında Trabzonspor forması giyen Faty Papy, Chiefs ile Mamba arasında oynanan karşılaşmada kalp krizi geçirdi ve 28 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Bir dönem Trabzonspor forması giyen 28 yaşındaki Faty Papy bir maç esnasında hayatını kaybetti.

2009-2011 arasında Trabzonspor forması giyen Faty Papy, Chiefs ile Mamba arasında oynanan karşılaşmada yere düştü ve yerden kalkamadı.

28 yaşındaki Papy'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

FATY PAPY KİMDİR?

Faty Papy 19 Ocak 1990'da dünyaya geldi. Papy, orta saha mevkiinde forma giyen Burundili futbolcudur.

Bir dönem Trabzonspor PAF takımını çalıştıran Ahmet Özen kendisini, Burundi millî takımını çalıştırdığı kısa dönemde keşfetmiştir. 2009-10 sezonu öncesi MVV Maastricht takımına kiralık verilen oyuncu, geri geldikten sonra da takımda forma şansı bulamamış ve 05 Ocak 2011 tarihinde sözleşmesi feshedilmiştir.

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