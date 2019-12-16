Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8489
  • 6,521
  • 277.799
  • 111379
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzonspor'un en büyük silahı Anthony Nwakaeme

Trabzonspor'un en büyük silahı Anthony Nwakaeme

Trabzonspor'un en büyük silahı Anthony Nwakaeme

Sezona tutuk başladıktan sonra formunu bulan Anthony Nwakaeme 4 gol, 3 asiste ulaşmıştı. Trabzonspor, Nijeryalı yıldızdan bugün de önemli beklenti içinde.

Sezona tutuk başladıktan sonra formunu bulan Anthony Nwakaeme 4 gol, 3 asiste ulaşmıştı. Trabzonspor, Nijeryalı yıldızdan bugün de önemli beklenti içinde. Antalyaspor maçında kritik bir gol kaydeden 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Ünal Karaman'ın en güvendiği isimlerden. Başarılı çalıştırıcı ondan bugün yine tabelayı değiştirmesini bekliyor.

Başarılı kanat oyuncusu Nwakeme bu sezon Trabzonspor formasıyla 23 maçta 5 gol 5 asist yaptı.

(Takvim)


Şeyma Subaşı ve Meghan Markle'ın ortak geçmişi ortaya çıktı
Kenan Doğulu ile buzları eriten Beren Saat neşe saçtı!
Burak Özçivit'in kardeşinden üzen haber
'Eski anılarımı yaşadım'
Fahriye Evcen oğlu Karan'la rekor kırdı

Başkan Erdoğan´dan ABD´nin Yaptırım Tehdidine Rest!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!