Trabzonspor'un en büyük silahı Anthony Nwakaeme

Sezona tutuk başladıktan sonra formunu bulan Anthony Nwakaeme 4 gol, 3 asiste ulaşmıştı. Trabzonspor, Nijeryalı yıldızdan bugün de önemli beklenti içinde. Antalyaspor maçında kritik bir gol kaydeden 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Ünal Karaman'ın en güvendiği isimlerden. Başarılı çalıştırıcı ondan bugün yine tabelayı değiştirmesini bekliyor.

Başarılı kanat oyuncusu Nwakeme bu sezon Trabzonspor formasıyla 23 maçta 5 gol 5 asist yaptı.

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