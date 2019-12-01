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  3. Trabzonspor'un dev maçta en büyük kozu Anthony Nwakaeme

Trabzonspor'un dev maçta en büyük kozu Anthony Nwakaeme

Trabzonspor'un dev maçta en büyük kozu Anthony Nwakaeme

Trabzonspor’un yıldızı Anthony Nwakaeme, Galatasaray’ı hiç boş geçmedi. 2 kez Aslan’a rakip olan ve takımına 2 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Nijeryalı oyuncu, bu akşam da Fırtına’nın en büyük kozlarından biri olacak.

Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme’nin, Galatasaray’a karşı istatistikleri dikkat çekiyor... Geçen sezon başında Bordo-Mavi renklere imza atan ve Aslan’a karşı 2 maçta görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmaları hiç boş geçmedi. Geride bıraktığımız sezon 4. haftada oynanan ve 4-0 Fırtına’nın üstünlüğü ile biten mücadelede tecrübeli oyuncu, 2 gol, 1 asistle yıldızlaşmış ve galibiyetin mimarı olmuştu.

Nwakaeme, ikinci yarıda İstanbul’da oynanan ve 3-1 kaybedilen karşılaşmada da Hugo Rodallega’nın attığı golde asisti yapmıştı. 2 maçta 2 gol, 2 asistlik performansı ile göz kamaştıran başarılı oyuncu, bu akşam da Sarı-Kırmızılı fileleri sarsmayı hedefliyor.

(Fanatik)


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