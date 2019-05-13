Trabzonspor'un büyük kabusu! Bu sezon tam 25. kez oldu

Bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde topu en fazla direkten dönen takım olan Trabzonspor, aynı şanssızlığı Konya'da da yaşadı.

23. dakikada Rodallega, 71. dakikada ise Ekuban ile direğe takılan bordo-mavililer, bu sezon 25 kez direkleri aşamadı. Karadeniz ekibinin Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçta da en az bir şutu direkten dönerken, bu sezon topu en çok direkte kalan oyuncu Rodallega oldu.

KONYA GOLCÜSÜ RODALLEGA

Trabzonspor'un 11. dakikada ilk golüne imza atan Hugo Rodallega, Konyaspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktığı son 3 maçta da ağları havalandırmayı başardı. Yıldız futbolcu ayrıca bordo-mavili ekibin bu sezon Süper Lig deplasmanlarındaki en erken golünü de atmış oldu.

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Sezonun ikinci yarısında çıkış yakalayan Trabzonspor, ligde oynadığı son 10 maçta da yenilmedi. Bordo-mavililer, bu periyotta 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

(Sabah)