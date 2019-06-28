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  3. Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Parmak, Bundesliga'dan teklifler alıyor

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Parmak, Bundesliga'dan teklifler alıyor

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Parmak, Bundesliga'dan teklifler alıyor

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkadir Parmak’a Bundesliga’dan teklifler var.

GEÇEN sezon genç oyuncuları ile dikkat çeken Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve kaleci Uğurcan’dan sonra Abdülkadir Parmak’a da teklifler geldiği ortaya çıktı. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Burak Denizli, “Abdülkadir bu sezon yakaladığı çıkışın ardından Bundesliga’da bazı takımların ilgisini çekti. Ayrıca Hollanda Ligi’nden de teklifler aldık. Ancak oyuncunun Bordo-Mavili takım ile sözleşmesi devam ediyor. Bu nedenle biz teklifler için cevap veremiyoruz. Abdülkadir’in geleceği ile ilgili tasarruf yönetime ait. Yönetim henüz bir bonservis bedeli belirlemedi” dedi.

(Star)

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