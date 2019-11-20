Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7142
  • 6,3285
  • 270.123
  • 107529
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzonspor'un Badou Ndiaye bombasını Cenk Ergün açıkladı

Trabzonspor'un Badou Ndiaye bombasını Cenk Ergün açıkladı

Trabzonspor'un Badou Ndiaye bombasını Cenk Ergün açıkladı

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren ve sezonun ilk yarısında sakatlıklar yüzünden büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor’un Ocak’taki hedeflerinden biri belli oldu. Bordo-Mavililer’in Osmanlıspor’dan G.Saray’a geldikten sonra Stoke City’ye satılan ve ardından kiralık olarak dönüp tekrar ayrılan Badou Ndiaye’yi gündemine aldığı ortaya çıktı.

MALİ ŞARTLAR ZORLANIYOR

Trabzon’un 29 yaşındaki Senegalli merkez orta saha oyuncusunu kiralamak için harekete geçtiğini, bir dönem Galatasaray’da sportif direktörlük görevini üstlenen Cenk Ergün duyurdu. Ergün “Trabzonspor Ndiaye için tüm ekonomik şartlarını zorluyor. Bu transferi bitirmeye bir hayli istekliler. Bunu kulübün önemli bir isminden duydum” dedi.

TÜRKİYE’YE DÖNMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray’ın şampiyon olmasında önemli rol üstlenen Ndiaye, sezon sonu eski kulübü Stoke City’ye geri döndü. Ancak İngiliz ekibinin bir alt ligde oynaması nedeniyle Senegalli star, Türkiye’ye geri dönmek istiyor. 29 yaşındaki orta oyuncusu geride kalan süre içinde Stoke City formasıyla 10 maça çıktı.

(Star)


Heyecanlandıran paylaşım! 'Hazırsak başlayalım'
'Şerefsizlik bu kadar kolay mı?'
Hande Erçel'den takdirlik hareket!
Hercai ekibinin zor anları! 6 saat yağmurda kaldılar
Kerem Bürsin'in yeni dizisi belli oldu
<p><em style='color: rgb(16, 16, 16); font-family: pt_sansregular; font-size: medium; margin: 0px; p

Cambridge Üstün Başarı Ödülü´nü Kazanan KAİHL´li Rümeysa Hakyemez Konuştu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

3 günde yapılıyor! Yiyen kışın üşümüyor

Kadın askerlerin sosyal medya paylaşımları olay oldu!