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  • Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Daniel Sturridge'in sözleşme şartları belli oldu
  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:42
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  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:56

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Daniel Sturridge'in sözleşme şartları belli oldu

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Daniel Sturridge'in sözleşme şartları belli oldu

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Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı İngiliz golcü Daniel Sturridge bordo mavili kulüpten yıllık 2,2 milyon euro alacak.

TM Dijital Haber Merkezi

Rodallega ile yolları ayrılmasından sonra forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ile prensipte anlaşmaya vardı.

AHMET AĞAOĞLU İMZA PARASI VERMEYECEK!

Liverpool’la sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan tecrübeli futbolcuya şu ana kadar resmi anlamda herhangi bir teklif gelmezken, Trabzonspor’un bu durumdan yararlanıp Sturridge ile maddi anlamda makul ölçüde el sıkıştığı ve 29 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki hafta Türkiye’ye geleceği belirtildi. Premier Lig deviyle Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran Daniel Sturridge için yoğun pazarlık yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yıldız golcüyü yıllık 2,2 milyon euro’ya ikna ettiği bildirilirken, deneyimli forvetin 2,2’den 3 yıllık sözleşmeye evet dediği ifade edildi.

Kariyerinde M.City, Chelsea gibi dev kulüplerde forma giyen Daniel Sturridge, geçtiğimiz sezon 27 maçta görev alırken, İngiliz forvet bu maçlarda 4 gol 2 asist yapma başarısı göstermişti.

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