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aksam.com.tr
  • 26 Kasım 2020 Perşembe 19:56
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Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu

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Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için Ankara'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya hareket etti.

Bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Edgar Le, Vitor Hugo, Joao Pereira, Serkan Asan, Marlon Xavier, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio Da Silva, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Safa Kınalı, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Bilal Başakçıoğlu, Anthony Nwakaeme, Fousseni Diabete, Caleb Ekuban, Benik Afobe, Djaniny Semedo.

Bordo-Mavililerin kadrosunda Stiven Plaza, Gaston Campi, Yusuf Sarı, Hüseyin Türkmen ve Salih Kavrazlı yer almadı.

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