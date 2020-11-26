Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya hareket etti.
Bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer aldı:
Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Edgar Le, Vitor Hugo, Joao Pereira, Serkan Asan, Marlon Xavier, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio Da Silva, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Safa Kınalı, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Bilal Başakçıoğlu, Anthony Nwakaeme, Fousseni Diabete, Caleb Ekuban, Benik Afobe, Djaniny Semedo.
Bordo-Mavililerin kadrosunda Stiven Plaza, Gaston Campi, Yusuf Sarı, Hüseyin Türkmen ve Salih Kavrazlı yer almadı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Aytemiz Alanyaspor, 33 yaşındaki Portekizli kaleci Jose Marafona'nın sözleşmesini yeniledi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgınının ekonomik yönden etkilerine dikkat çekerken, "Bizim pandemi nedeniyle yaşadığımız gelir kaybı 60 milyon Euro civarında oldu" dedi.
Dün vefat haberi duyurulan Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona milyonları yasa boğarken, dünya basını ise efsaneyi manşetlere taşıdı. Fotoğraflar: Mustafa Taha
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için Ankara'ya gitti.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Ekomonoi Forumu'nda açıklamalar yaptı. Özdemir, Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Süper Kupa'nın mekanını açıkladı.